Pampita cruzó a Fernando Burlando tras enterarse que le puso límites al reggaetón de Barby Franco en La Academia: “Que nada te limite”

Este lunes Barby Franco llegó a La Academia de ShowMatch para hacer su performance de reggaetón junto a Gabriel Rentería aunque su coreografía no le pareció lo suficientemente hot a Pampita. La jurado cruzó a Fernando Burlando al aire tras enterarse de que este instruyó a la coach de la pareja para “limitar” el contacto entre su novia y el bailarín.

“A mí me dio la sensación de que Barby estaba mucho más lanzada que Gabriel, como que no se animaba a acercarse, a tocar”, dijo Pampita antes de puntuar y entonces la coach le señaló que tenía “firmado por el doctor Burlando que no se zarpe Gaby”. “Algún límite había que poner, Caro. Yo ya bailé reggaetón con Barby también y me parecía que había que poner algún límite. Le mostré la coreo que habíamos hecho nosotros y le dije que ‘Esto no’, y me parece que lo hicieron fantástico. Brillante”, explicó el letrado.

“¿Algún límite? Pero por un día que no mire el programa no pasa nada. Cuando uno baila se mete en un personaje”, dijo Pampita, y Fernando Burlando le explicó que “eso es algo que no podemos hacer los abogados”. “Dejala brillar a esta mujer que es una diosa, una bomba, para que en la pista pueda darlo todo. Es una actuación de dos minutos, no pasa nada. Para el próximo reggaetón, no lo mires, no vengas, ese día andá comer con amigos”, le señaló.

Más sobre este tema Desopilante reacción de Pampita cuando Barby Franco se cayó de cabeza en la práctica del caño: "¡Ay, Dios mío! ¿Estás bien?" Tremendo momento de tensión de Pampita con Piquín tras ser cuestionada por ponerle un 10 a Barby Franco: "Es muy feo lo que estás haciendo"

“Barby Franco es una bomba atómica, este ritmo le queda espectacular, pero el compañero estaba todo el tiempo al límite. La coreo estaba buenísima y les faltó esa perfección. Pónganle todo el perreo, son bárbaros bailando, que nada los limite”, le ordenó Pampita, en referencia a lo dispuesto por Fernando Burlando.