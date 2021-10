Pampita criticó a sus panelistas varones por notar un detalle en la cara de Leo Messi: "Ustedes son como dos tías chusmas"

Pampita fue muy crítica con Pablo Muney y Álvaro Norro luego de que hablaran de un detalle estético en el rostro de Leo Messi. En Pampita Online, la modelo fue contundente con sus panelistas varones tras escucharlos y los llamó “tías chusmas” por emitir una opinión sin fundamentos.

“¿Está confirmado que se puso toxina botulínica, botox, en la frente?, ¿No lo vieron antes? Se le fueron las arrugas después de la Copa América”, expresó Muney y luego de que Norro le preguntara si realmente cree que lo hizo, el panelista sumó: “Sí, es que veo que de golpe tiene una cara fresca y divina”.

Más sobre este tema Pampita reveló el consejo que le dieron para alejar las malas energías: "Me dijeron 'ponete huesitos'"

Fue allí cuando la conductora de la emisión de Net Tv saltó y los frenó en pleno programa: “¿Confirmado por quién? ¿Quién puede salir a decir que se puso eso? Miren en las cosas que se fijan, son chusmas de verdad ustedes dos, son como dos tías viendo revistas. Estás divino Messi, no escuches nada, de envidiosos te dicen. No está confirmado nada, nadie sabe si se puso o no. Está regio, espléndido”.