Pampita contó cómo tomaría que sus hijos decidan vivir con Benjamín Vicuña, como le pasó a Nicole Neumann: "Son libres"

Pampita habló en LAM de la relación que mantiene con su hijo Bautista Vicuña, el mayor de los varones que tuvo con Benjamín Vicuña, y contó cómo tomaría que él o alguno de sus hermanos, Beltrán o Benicio, tomen la decisión de irse a vivir con su papá, como le pasó a Nicole Neumann.

Indina, la hija mayor de la modelo y Fabián Cubero, se mudó a la casa de su padre y, según declaraciones del exfutbolista, en este momento no tendría un buen vínculo con su mamá.

Más sobre este tema Pampita reveló si Nicole Neumann la invitó a su casamiento con Manu Urcera, tras hacer las paces: "No, pero iría"

CÓMO TOMARÍA PAMPITA QUE SUS HIJOS QUIERAN VIVIR CON BENJAMÍN VICUÑA

Notero: -Caro, ¿cómo es ser mamá de un hijo adolescente?

Pampita: -Me encanta. Es una etapa que disfruto de charlar. Estamos súper compañeros. Hacemos un montón de cosas juntos también. Así que me encanta. Me gusta mucho.

"Los hijos son totalmente libres. Los míos, con mucho respeto, sé que van a tomar sus propias decisiones". G-plus

Notero: -¿Tiene sus dolores de cabeza ir a buscarlo tarde, o no saber dónde está?

Pampita: -No. Es un placer. Sé que es la etapa que está atravesando. Prefiero ser yo la que va, la que viene. Saber dónde está, en qué lugar lo estoy dejando. Nunca me quejo de eso.

Notero: -¿Sería una puñalada para vos, como pasó en otros casos, que elija vivir con el padre y no con vos?

Pampita: -Los hijos son totalmente libres. Los míos, con mucho respeto, sé que van a tomar sus propias decisiones.

"Yo no descarto que en algún momento quieran vivir con su papá. Tienen una excelente relación y les encanta estar en las dos casas". G-plus

Notero: -¿Pero te sentirías frustrada como madre que decidan eso?

Pampita: -No, no. Lo van a decidir cuando lleguen los momentos, las etapas. Si quieren eso, yo encantada, cuentan con toda mi aprobación.

Más sobre este tema Fuertes declaraciones de Fabián Cubero sobre la relación de su hija mayor con Nicole Neumann: "No tienen diálogo"

Notero: -¿Es un tema que hablaste con tu compañera de Los 8 escalones, Nicole?

Pampita: -No, no hemos conversado sobre eso. Y tampoco conversaría si es una cosa personal de ella. No. ¿Vos me lo estabas preguntando por eso? Pensé que me preguntabas a mí si de verdad mis hijos se querían ir a vivir con el padre.

Notero: -No, fue si te pasara a vos. Le pasó a ella y me gustaría saber cómo sería tu reacción si te tocaría vivir algo así.

Pampita: -Yo no descarto que en algún momento quieran vivir con su papá. A mí me puede pasar. Tienen una excelente relación y les encanta estar en las dos casas. Esto te lo hablo yo, a nivel personal. En alguna etapa seguramente alguno va a vivir con su papá. Tengo varios, así que en mi caso sí se puede dar.