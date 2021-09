Pampita contó cómo hace para ir a bailar tras el nacimiento de Ana: "Voy contando los minutos porque a la hora y media tengo que regresar"

Pampita se convirtió en mamá de Ana, su beba con Roberto García Moritán, hace un mes y contó que no está dispuesta a dejar de hacer una de las actividades que más disfruta... ¡salir a bailar!

Buena onda, la conductora de Pampita Online y jurado en La Academia de ShowMatch (eltrece) bromeó sobre la invitación que le hicieron para que fuera a La Bresh, una de las fiestas más populares entre los jóvenes.

"Fue un chiste porque me estaban invitando a La Bresh, que es una fiesta que está buenísima y que tal vez vaya algún día, pero como va mucha gente joven obviamente hice el chiste de ‘mirá si voy y me encuentro ya a la nueva generación’”, dijo, entre risas, en un ida y vuelta con la revista Paparazzi.

Más sobre este tema Pampita, fuerte sobre la polémica en torno a la maestra que maltrató verbalmente a un alumno: "No pueden avalar que eduquen así a nuestros hijos" Mirtha Legrand conoció a la beba de Pampita y Roberto García Moritán las acompañó: "Ana tiene mucha hambre"

Entonces, hizo hincapié en que aunque sus hijos crezcan y comiencen a salir ella también seguirá brillando en la pista de los boliches.

"Pero yo siempre voy a ir a bailar, no importa que los chicos crezcan, me van a encontrar seguramente... No me importa la edad. Me encanta bailar y no creo que sea algo que deje. Y bueno, en algún momento saldremos todos juntos”, expresó al hablar de sus hijos Beltrán, Bautista y Benicio, con Benjamín Vicuña, y Ana con Roberto.

Sin embargo, se despidió remarcando que por ahora sus salidas son súper cortitas y que cuando se va de su casa ya está pensando en regresar con su hijita.

"Salgo, voy una hora, saludo, estoy un ratito y vuelvo corriendo a casa. La salida tiene tiempos, voy contando los minutos y ya sé que a la hora y media tengo que regresar porque todavía es muy chiquitita”, sentenció.