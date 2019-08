Pampita compartirá jurado con Nicole Neumann en el Súper Bailando: "Con ella no tengo relación, pero..."

La semana que viene, Nicole Neumann regresará al jurado del Súper Bailando, esta vez reemplazando a Florencia Peña, que se toma unos días de vacaciones. Sin embargo, esta suplencia tiene un sabor especial porque la modelo top compartirá el rol con Pampita, colega con la que mantiene una tensa relación desde el inicio de sus carreras.

Con una sonrisa y dispuesta a hablar de todo, Carolina fue consultada en El Diario de Mariana por el reemplazo que hará Neumann y fue complaciente: "Me parece bien. Lo que la producción decida va a estar bien. Yo no me meto en eso. Soy una empleada, hago mi trabajo lo mejor que puedo, me divierto y me encanta hacer el programa. Está bien todo".

Sobre la posibilidad de que se genere algún momento hostil con Nicole, por sus públicas diferencias, Pampita aseguró: "Yo creo que la vamos a pasar muy bien. El programa está buenísimo. A mí me encanta estar ahí, disfruto mucho de ser jurado y el que esté al lado, está perfecto. No me meto con eso".

Ante las diplomáticas respuestas de la modelo y conductora, el notero retrucó: "¿Cómo te llevás hoy con ella?". Y Pampita fue sincera: "No tengo relación, pero tampoco tenemos una enemistad, ni una pelea, ni nada. Está todo perfecto".