Pampita compartió las selfies más tiernas con Roberto García Moritán y su hijita Ana al aire libre.

Pampita, pese a sus múltiples desafíos profesionales, no negocia los momentos únicos que disfruta con su marido, Roberto García Moritán, y su hija juntos, Ana.

La mamá de Benicio, Beltrán y Bautista, sus hijos con su expareja, Benjamín Vicuña, enterneció a sus seguidores de Instagram con las selfies más tiernas en familia.

Esta vez, se mostró al aire libre con Roberto y Ana, los tres abrazados y recostados en el pasto, mientras disfrutaban juntos de un cálido rayito de sol. ¡Unidos!

QUÉ DIJO LOURDES SÁNCHEZ DE SU PELEA CON PAMPITA

"Habíamos bailado el aquadance y yo estaba súper sensible porque venía de parir. Mi nene tenía un año y me había costado recuperarme. Yo sentía que no estaba en mí cien, en lo que a mí me gusta estar", recordó la bailarina.

"Entonces, ella me dijo ‘caíste como una bolsa de papa’ y yo lo tomé para el peor lado, porque estaba súper perseguida con mi peso. Estaba súper sensible y lo tomé mal. Quizás ella me quiso decir 'bolsa de papa' porque caí fuerte. Yo me lo tomé para el peor lado", asumió. G-plus

"Caro es divina. Tenemos la mejor. Lo hablamos. Lo mío fue una disculpa sincera porque fue horrible lo que dije", finalizó Lourdes Sánchez, sin rencores con Pampita.