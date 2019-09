Pampita, sobre cómo toma Roberto García Moritán, su nuevo novio, la exposición: "Es difícil"

Desde que Pampita (41) oficializó su romance con el empresario gastronómico Roberto García Moritán (42), la conductora viene manteniendo cautela a la hora de hablar de la incipiente relación. En el comienzo de Pampita online, Luis Piñeyro quiso saber cómo tomaba el novio de la modelo está exposición. “Veremos”, acotó ella, misteriosa.

“Es difícil para alguien que no es del medio, principalmente porque cuando sale algo y uno no está acostumbrado, no es solo que aparece en algún portal, es la repercusión que tiene para los seres queridos, los amigos. Te empiezan a comentar, es como un cumpleaños que dura una semana, te llegan muchos mensajes”, aseguró.

“Para alguien que tiene una rutina y está trabajando, que te entren muchísimos mensajes es una situación rara que uno no está acostumbrado”, señaló, mientras aclaraba que ella en esas cuestiones ya no tiene conflicto.