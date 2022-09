Pampita admitió que lo cela a Roberto García Moritán: "No me gusta compartir lo que es mío"

Estuvo Pampita en el primer programa de Juana Viale, después del debut de Mirtha Legrand la noche anterior, y cuando salió el tema de los celos en las relaciones de pareja, la conductora de El Hotel de los Famosos se sinceró sobre su relación con Roberto García Moritán.

“Soy recelosa. Sí”, reconoció, entre risas cuando la animadora del ciclo quiso saber cómo era con ese sentimiento. “No quiero ser políticamente correcta. No me gusta compartir lo mío, pero en el buen sentido. No he hecho escándalos”, aseveró.

“No me gusta compartir el tesoro que es una relación. Hablamos mucho de qué va a pasar a futuro si sigue su carrera en la política. También el poder te quita mucha energía”, reconoció.

"Soy celosa de sus tiempos. Quiero compartir el momento de Ana que crece muy rápido". G-plus

PAMPITA CONTÓ POR QUÉ CELA A ROBERTO GARCÍA MORITÁN

La modelo diferenció al contar que sus celos no son por ninguna mujer en específico, sino por su trabajo. “Está muy encendida la Cámara de Diputados porque el país lo necesita también. Necesita ponerle atención a eso. Soy celosa de sus tiempos”, dijo.

Más sobre este tema Los consejos de Pampita para una familia ensamblada y la nueva pareja de un ex: "Es quien cría a tu hijo"

“Es como ‘quiero ser reina y que me mires todo el tiempo’”, la interrumpió Juana. “No, no. Compartir el momento de Ana que crece muy rápido”, aseguró, sobre su hija de un año.

Más sobre este tema Benjamín Vicuña habló del apoyo de Pampita y Roberto García Moritán en sus momentos difíciles

“Él no es celoso y yo no doy nunca celos. Soy muy entregada en mis relaciones. Si estoy con una persona solo tengo ojos para esa persona”, concluyó.