Pampita adelantó un detalle particular de El Hotel de los Famosos 2: "Se va a venir fogoso, hay varias parejitas"

Luego de que se conocieran varios de los nombres de las figuras que serán parte de El Hotel de los Famosos 2 (cuya primera edición tuvo a Alex Caniggia como ganador), Carolina “Pampita” Ardohain dio más detalles de lo que se verá en esta segunda edición.

“Viene todo más fuerte. Los participantes tienen mucho carácter, son personalidades muy distintas; pero vienen todos a ganar. Así que van a hacer lo que sea necesario para llevarse el súper premio”, comenzó diciendo la conductora del ciclo de eltrece en una nota que hizo para Socios del Espectáculo.

“Desde el primer día, fue una temporada que nos sorprendió a todos por las ganas, por lo desaforados que estaban y por las personalidades de cada uno y como defendían los suyo”, agregó, dejando en claro qué se vera de cada famoso.

"Se va a venir muy picante y muy fogoso también, desde el principio. No les puedo adelantar exactamente quiénes, pero va a pasar en todo en poquitos días. Ya hay varias parejitas".

Y cerró, con una sonrisa pícara: “Se va a venir muy picante y muy fogoso también, desde el principio. No les puedo adelantar exactamente quiénes, pero va a pasar en todo en poquitos días. Ya hay varias parejitas. Y, bueno, cuando están encerrados, empiezan a mirar con cariño al de al lado, ¿o no? Además, son todos lindos”.

MAJO MARTINO APUNTÓ SIN FILTRO CONTRA MARTÍN SALWE POR CRITICAR EL INGRESO DE SU HERMANO A EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Luego de que se conocieran varios de los nombres de las figuras que serán parte de El Hotel de los Famosos 2 (cuya primera edición tuvo a Alex Caniggia como ganador), Majo Martino se mostró feliz por la propuesta que le llegó a su hermano Juan, pero apuntó sin filtro contra Martín Salwe por sus recientes declaraciones.

“Me puse feliz de que lo convocaran a mi hermano. Algunos me dicen ‘no es famoso’ y bueno, es verdad, pero es un actor que viene del under. El payaso de Martín Salwe tuvo el tupé de cuestionar a mi hermano el otro día en Intrusos. Yo pensé’ este pibe, ¿se acuerda cómo entró?’”, comenzó diciendo Majo en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

“Martín cuestionó su fama o no fama. Mi hermano por lo menos hizo ficción. Ponés El Marginal o Los Protectores y está. Salwe tenía la mitad de la cara tapada”, agregó, irónica, contra Slawe, con quien quebró su amistad después de participar en el reality de eltrece.

“Mi hermano es re sensible, siempre me defendió y me contuvo cuando estaba mal por alguna crítica o algo que haya pasado más masivo.. Él se la va a bancar bien, pero creo que yo no”, cerró la novia de Locho Loccisano , sincera.