A poco de que comience una nueva edición del Bailando, Carolina "Pampita" Ardohain analizó cómo será su rol como jurado en el certamen, que esta año promete dar que hablar con el talento de los participantes.

Indagada por cómo se prepara para este año, la modelo se mostró muy entusiasmada: "Bien, como siempre... ¡con ganas! Me encanta el show, está bueno", reconoció, en un móvil que dio para Los Ángeles de la Mañana.

Además, se sinceró a la hora de analizar su forma de puntuar, teniendo en cuenta que habrá muchos excampeones del show como Hernán Piquín, Florencia de la Ve y Silvina Escudero, quien estaba presente en el estudio: "La vara va a estar muy alta, así que se van a tener que romper el alma".

"Y para nosotros también va a ser difícil porque si bailan tan bien, hay que estar buscándole el pelo al huevo. A veces no sabés ni qué corregirles porque llegan todos muy ensayados y son todos profesionales", agregó.

Por último, Pampita adelantó que no siempre se van a ver excelentes puntajes por una simple razón: "No podemos ponerles 10 a todos porque sino, no se sentencia a ninguno. Vamos a tener que estar más exigentes".

