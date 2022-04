Pamela David le respondió a Jorge Rial, quien la había llamado "Primera dama": "Es un provocador"

Dispuesta a hablar de todo, incluido su conflicto con Yanina Latorre, Pamela David no le dio la espalda a las declaraciones que Jorge Rial hizo sobre ella.

Todo comenzó cuando Jorge analizó la pelea de Pamela, pareja de Daniel Vila, presidente del Grupo América, con Yanina.

"Yanina Latorre dijo barbaridades impresionantes de Pamela David y es la primera dama, tiene un poquito de poder", había dicho al analizar la llegada de Yanina a América de la mano de LAM.

QUÉ DIJO PAMELA DAVID SOBRE LOS DICHOS DE JORGE RIAL SOBRE ELLA

Lejos de angustiarse por la reflexión de Jorge, Pamela aclaró que lo que diga su colega sobre ella la tiene sin cuidado.

"A mí no me llama la atención, porque de verdad es un provocador, habla más de él que de mí. A mí no me define. Yo no tengo problemas con nadie", sentenció, tajante, en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Y se despidió restándole importancia a sus declaraciones.

"No creo que nadie tenga que pedir disculpas. También acepto que es un medio así, para mí es la nada misma", cerró, contundente.

¿Qué dirá él?