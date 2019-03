El lunes 18, Carlos Monti, de la mano de Pamela David, sacó la luz en Pamela a la Tarde una escandalosa versión periodística sobre el vínculo íntimo que habrían tenido Emilio Disi e Iliana Calabró en el 2000.

Con la información resonando en los medios, las críticas a la conductora y a su equipo, por exponer una supuesta relación oculta entre los artistas, a un año de la muerte de Emilio, no tardaron a asomar en las redes sociales y en algunos debates de televisión. Por caso, Yanina Latorre fu sin filtro en Los Ángeles de la Mañana: "Yo digo, si hace esto en un programa de televisión con una persona fallecida... Este es el sensacionalismo de la señora Pamela David, esposa del dueño de un canal de televisión (Daniel Vila). ¿Hacer mierda a un tipo que está muerto y que no se puede defender? ¿Arruinarle la imagen y meterla a Iliiana? Porque no sabemos si es verdad. ¿Se hace esto con una persona fallecida?". En el mismo sentido, su compañera Andrea Taboada agregó: "No nos olvidemos que el señor Emilio Disi no está".

"Hay gente que le puede gustar, o no, pero esta es la verdad de Elvira. ¿Cómo no vamos a respetar lo que ella vivió?¿Cómo no vamos a contar lo que ella quiere que contemos?". G-plus

No ajena a las críticas a su labor profesional y ética, David abrió su ciclo de América sosteniendo lo hecho, felicitando a Monti y sacando al aire a Elvira, la viuda de Disi que ofició de fuente periodística antes de exponer tan escandalosa versión.

"Mucha repercusión. ¡Muy bien Carlos Monti! Una vez más Pamela a la Tarde marca agenda y tiene tema propio. Si bien Carlos Monti lo guardó, porque teníamos esta información desde el año pasado, hoy Elvira decide salir a hablar y contar todo lo que vivió ella. Por supuesto que hay gente que le puede gustar o no gustar, pero esta es la verdad de Elvira, una mujer que nunca la hemos visto en televisión hablando de nadie. ¡¿Cómo no vamos a respetar lo que ella vivió?! ¡¿Cómo no la vamos a escuchar?! ¡¿Cómo no vamos a contar lo que ella quiere que contemos?!”, dijo la conductora, sin dar marcha a tras a sus actos y ampliando el contenido con una entrevista en vivo a Elvira.

"Estoy muy contenta de tenerla a Elvira en una comunicación telefónica con nosotros. Le quiero agradecer por confiar en Monti y en este equipo", dijo Pamela, dándole paso al testimonio, en primera persona, de la viuda del humorista, quien también sostuvo lo dicho pero se lamentó por las consecuencias.

"A mí me llamó Monti, tenía muy buena data, me preguntó si era verdad (lo de Disi y Calabró) y le dije que 'sí'. No era para que se armara esto. Fue una infidelidad. ¿Qué tipo no tiene una infidelidad? Fue un error de los dos, no fue un error solo del hombre. Ella sabía que era un tipo casado. Ella lo buscaba, lo volvía loco y él también aceptaba", dijo Elvira, segura de su versión.