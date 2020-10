Pamela David contó cómo hace para que su hijo valore el dinero: "Él trabaja sacando las fotos en mi cuenta de Instagram"

PH Podemos hablar estuvo como invitada Enestuvo como invitada Pamela David (42) y, en medio de una charla sobre diversos temas, se sinceró sobre cómo cambió el lugar que ocupa el dinero en su vida. Así la conductora habló que hoy no siente culpa “por la abundancia”, pero que incentiva a que sus hijos y sobre todo Felipe (13), su hijo mayor, aprecie lo que tiene.

“Me gusta que aprendan el valor de las cosas, de cuidar. Mi hijo me pidió un teléfono, porque quería un Iphone y le dije ‘vas a poner a vender el tuyo en internet, te voy a ayudar a comprarlo y trabajá’”, contó Pamela. “Hoy él trabaja. Me saca las fotos de mi cuenta de Instagram. Si él quiere algo, un teclado o algo, trabaja”, aseguró, sorprendiendo a todos sobre la ayuda que le da con su red social.

También Pamela se refirió a cómo cambió su relación con el dinero. “Me amigué con la abundancia. Muchos años tuve esto. Tenía una pareja que me decía ‘vamos a tal lugar’ y yo ‘no, porque no puedo pagar el pasaje’. ‘¿Y quién te dijo que tenés que pagar el pasaje’. Pero yo no quería porque tenía que trabajar”, recordó. “Con Daniel no pasó eso porque la primera vez que yo le dije que quería pagar se me rió. No sé, es un caballero de otra época. Me terminó domando y hoy me encanta. Hoy disfruto de eso”, afirmó Pamela David.