Paloma Fort hizo polémicas declaraciones sobre la muerte de Gustavo Martínez: "No se merecía terminar así"

Paloma Fort, la tía de Ricardo Fort, habló por primera vez y sin filtro del suicidio de Gustavo Martínez, quien fue el tutor legal tanto de Martita como de Felipe Fort.

Contundente, aclaró que Gustavo "no se merecía terminar así" y que no cree que se pueda saber qué lo llevó a suicidarse porque en su familia "todo se tapa".

"Me duele mucho lo que pasó, pero sé como es mi familia y todo se tapa. Lamentablemente, yo no creo que se vaya a llegar a mucho con lo que haya pasado con Gustavo porque siempre se van a topar con paredes y puertas cerradas. La familia siempre se las ingenia para tapar y eso es muy triste porque Gustavo no se merecía terminar así de esta forma", expresó, sin vueltas, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

PALOMA FORT ASEGURA QUE SU FAMILIA PRESIONÓ A GUSTAVO MARTÍNEZ

"Me parece triste, injusto y doloroso para él y y para sus sobrinos. Es un tema muy delicado y yo no sé si mi familia tiene que ver o no con la muerte de Gustavo directa o indirectamente, pero se decía que él estaba muy deprimido porque los chicos cumplían 18 años y a él se le terminaba estar con ellos", sumó Paloma.

Y sorprendió al contar que la familia Fort no le permitía a Gustavo estar comunicado con ella.

"Vos pensá que había amenazas, la familia lo tenía muy apretado y había que tener cuidado con quién hablaba y se limitaba realmente a lo que había prometido".

"Cuando falleció Ricardo, me quise comunicar con Gustavo y le mandé un WhatsApp, le dije quién era, leyó el mensaje y nunca me contestó. Y una persona me dijo que lo leyó, que le hubiera gustado conocerme pero que no se animaba. No se atrevía porque tenía miedo de lo que podían llegar a decir o a hacer si tenía contacto conmigo", afirmó, con firmeza.

Antes de cerrar, también habló de "amenazas".

