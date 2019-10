El "palito" de Zaira Nara al acercamiento de Daniel Osvaldo con Jimena Barón: "Me parece mal que se acerque ahora que está soltera"

En junio de 2016, la relación de pareja de Jimena Barón (32) y Daniel Osvaldo (33) llegó a su final, sin eludir el escándalos ni los reclamos mediáticos de la artista al exfutbolista por la falta de presencia como padre de Morrison "Momo" Osvaldo (5).

Sin embargo, el domingo pasado, Daniel sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar un mensaje por el Día de la Madre, en el que homenajeó a su mamá y a las madres de sus hijos: Nina Oertlinger, con quien tuvo a Gianluca; Elena Braccini, madre de Victoria y María Helena, y Jimena Barón, madre de Morrison.

Como era de esperar, el posteo de Osvaldo no pasó inadvertido y encendió especialmente la alarma de un posible acercamiento a Barón, con quien la relación terminó en malos términos.

Abordando los temas de actualidad, y luego de que Jimena contara que su hijo fue a ver el partido de Boca-River con su padre, Zaira Nara opinó sin filtro del cambio de actitud del exfutbolista y se permitió darle un palito. "Nos importa esta nueva relación que tiene Osvaldo, como padre de Momo, (con Jimena), que la están visibilizando bastante los dos. Él puso un posteo sobre el Día de la Madre, en donde se lo ve a él dándole un beso a Jimena mientras da la teta. Esa foto me mata de amor", comenzó diciendo la conductora de Morfi, todos a la mesa.

Atento a las palabras de su colega, el Chino Leunis hipotetizó sobre una posible reconciliación como pareja: "¿Cómo habrá reaccionado Jimena? El hecho de que ella no haya respondido públicamente me parece más respuesta. Porque con el papá de tu hijo vas a tener deseo de que las cosas funcionen y que no haya respondido me da que hay algo".

Sin embargo, Nara, pese a no descartar la idea de su compañero, cuestionó el hecho de que Osvaldo se haya acercado a Barón luego de que ella terminara su noviazgo con Mauro Caiazza (33): "Puede pasar. El perdón existe, las personas cambian para mal y para bien. Claramente, él ahora se está acercando. Lo que a mí me parece mal es que solo se acerque porque ahora ella está soltera. Hay que ver cuando estaba la postura de Mauro, que era el padrastro, cuál era el vínculo de Osvaldo con Momo... Ahora de repente es un padre normal, que lleva a su hijo a la cancha. Ella visibilizó que Momo estaba ahí". Y concluyó: "Evidentemente hay un vínculo que se empieza a recomponer. No hablamos de amor, hablamos de una relación de padres... Igual, ella dijo que la pasó muy mal con él. ¿Mirá si ella lo perdona?".