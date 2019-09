El palito de Wanda a Maxi López cuando Zaira bromeó con entrevistarlo: "Tiene hambre, les hace canje por tortas"

Wanda Nara mantuvo una entretenida charla en vivo con su hermana Zaira y el equipo de Morfi, todos a la mesa a raíz del pase de Mauro Icardi al Paris Saint Germain.

Después de contar detalles de su nueva vida entre Italia, donde la familia está instalada hace años, y Francia; a Wanda le consultaron por el escándalo que se desató cuando DJ Puli Demaría, amiga de Pampita, se sacó una foto con la China Suárez.

“¿A vos te pasó que tuviste que ubicar a tus amigas con Maxi?”, le consultó Melina Fleiderman sobre Maxi López, su ex y padre de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

Entonces, Wanda respondió: “No, a mí me pasó al revés, de hecho hace poco Ana Rosenfeld me contó que se lo cruzó y le dije 'mandame una selfie'. No tengo problema, cuando corto, corto”.

Con humor, Zaira le retrucó: “Bueno, estábamos cerrando una entrevista con Maxi, que tiene un poquito de ganas de hablar. ¿No te jode?”.

Y Wanda disparó con ironía: “Mmm... Sí, pero tiene un poco de hambre, seguramente les haga un canje por un par de tortas, de comida...”. Sin poder ocultar su sorpresa al escuchar a su hermana, Zaira estalló en carcajadas junto a sus compañeros de programa: “Terrible, durísimo”, sentenciaron.