A fines de diciembre pasado, los medios se hicieron eco de la sorpresiva separación de Nacho Viale (37) con Lucía Pedraza (26) tras dos años de amor. Sin embargo, los rumores sobre el estado sentimental del nieto de Mirtha Legrand volvieron a estar en el centro de debate.

Tini Stoessel negó los rumores de romance con Nacho Viale: "No, no, no. Estoy soltera y muy bien. Corté hace poco, le tengo mucho cariño a Pepe pero ahora estoy sola". G-plus

Entre la larga lista de romances de verano que se inician cada año, las especulaciones sobre que el productor estaría iniciando una relación con Tini Stoessel (21) -quien recientemente confirmó su separación de Pepe Barroso- no tardaron en llegar.

Entre algunas risas incómodas pero sin esquivar a la pregunta, la artista despejó las dudas en diálogo con Clarín: "No, no, no. Estoy soltera y muy bien. Corté hace poco, le tengo mucho cariño a Pepe pero ahora estoy sola", declaró.