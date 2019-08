La palabra de Lolo Rossi, tras su fuerte encontronazo con Aníbal Pachano en el Súper Bailando

Lejos de que se viviera un clima de tranquilidad y armonía en la pista del Súper Bailando, una fuerte crítica de Aníbal Pachano hacia Lolo Rossi, generó que el jurado y la jefa de coaches mantengan un acalorado cruce ante las cámaras.

Todo comenzó luego de que Sofía Pachano y Nico Sánchez presentaran su coreografía en el cuarteto. Al finalizar, el papá de la participante (y miembro del BAR junto a Laura Fidalgo y Flavio Mendoza) lanzó su opinión, sin filtro: "Yo te voy a decir algo, Lolo. Si sos la que supervisa tenés que saber perfectamente cómo va el movimiento. No vengas a buscar excusas que no existen", expresó el artista, tras ver coincidencias en la presentación del equipo con el que lucieron Rodrigo Noya y Bianca Iovenitti.

Lolo Rossi: "Acepto lo que Aníbal me estaba diciendo y lo podemos discutir, pero no de esa forma. No ha sido así sólo conmigo, sino con los coaches que no los deja hablar. Todos tenemos un lugar en el programa para hablar". G-plus

Sin tapujos, Lolo decidió tomar la palabra y sentar postura en vivo: "Estoy un poco cansada, Aníbal, que me trates mal a mí y a todos los coachs. Entonces, con respeto", expresó, visiblemente enojada.

Algo más tranquila tras la escena que se vivió, Rossi visitó el piso de Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine) y habló de lo sucedido: "Veo lo que pasó y no me gusta. Después me voy mal, me quedo cargada y digo ‘no tengo que ir por ahí’", remarcó, sin titubeos.

Y cerró: "Fue como cuando te sube un calor y me parece que era un momento en el que tenía que decir que no porque no me parecía correcto. Acepto lo que Aníbal me estaba diciendo y lo podemos discutir, pero no de esa forma. No ha sido así sólo conmigo, sino con los coaches que no los deja hablar. Todos tenemos un lugar en el programa para hablar".

