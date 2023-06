Osvaldo Bazán relató cómo fue el violento robo que sufrió camino a su casa: "No tengo más celular"

La inseguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los argentinos y buena prueba de ello es el robo que sufrió Osvaldo Bazán mientras regresaba a su casa del trabajo a bordo de un automóvil.

El panelista de Solo una vuelta más terminó el programa a las 22 y salió del canal rumbo a su domicilio a bordo de una automóvil de alquiler, pero un delincuente lo interceptó en una oscura esquina del barrio de Balvanera, a metros de la estación de Once.

“Venía por Anchorena y, al llegar a Perón, paró por el semáforo. Alguien rompió el vidrio de la ventanilla y me sacó el celular”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter, relatando el traumático episodio que acababa de vivir.

OSVALDO BAZÁN CONTÓ CÓMO FUE EL VIOLENTO ROBO QUE SUFRIÓ EN BALVANERA

El violento episodio pudo haberle causado serias heridas a Osvaldo, que aclaró en el tweet que se encontraba bien para llevar tranquilidad a sus seguidores. “Por poco no me da con esa barreta en la cara, estallaron los vidrios”, explicó.

“Por suerte estaba sentado lejos de la ventanilla, si no con la barreta me reventaba la cara. Gracias por los mensajes”, agregó Osvaldo, que agradeció que “solo fue un robo”, aunque aclaró que no puede usar su celular hasta que adquiera uno nuevo.

