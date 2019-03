En un imperdible mano a mano con La Faraona, el famoso personaje que interpreta Martin Cirio, Oriana Sabatini (22) dio detalles de una de sus peores citas de su vida cuando todavía iba al colegio.

"Quizás esto es por zonas en Buenos Aires. Pero, en donde yo vivo, en los colegios se solía hacer una gala cuando te egresabas. Mis amigas me elegían al hombre que iba a ser mi gala, era algo aparte del colegio que hacían los alumnos", comenzó diciendo la cantante.

"Un chico con el que yo había salido cuando era más chiquita me invita a una fiesta que se hacía cuando te egresabas del colegio, le digo que sí, y no es que fue bizarro pero viste cuando decís 'ay, pobre, todo mal le salió mal'". G-plus

"Los chicos tenían que invitar a una chica. Entonces un chico con el que yo había salido cuando era más chiquita me invita, le digo que sí, y no es que fue bizarro pero viste cuando decís 'ay, pobre, todo mal le salió mal'", agregó.

Fue entonces que la novia de Paulo Dybala relató su vivencia: "Él no tenía auto y me tuvo que venir a buscar en remis, yo lo notaba a él muy incómodo con toda la situación. Estábamos ahí con el remisero, no podíamos hablar y era todo medio raro. Llegamos al cine, él ya había sacado las entradas, y en un momento había una escena de un casamiento y él me dice 'esos vamos a ser nosotros', y a mí no me gustaba tanto él".

"Igual lo adoro, pero salió todo mal. Me terminé yendo en la mitad de la fiesta porque estaba aburrida", cerró la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini, imprimiéndole humor a aquella experiencia.