Oriana Sabatini habló por primera vez de la versión de internas familiares con su tía Gabriela

Recién llegada a la Argentina, Oriana Sabatini enfrentó la versión de internas familiares, puntualmente, entre su padre, Ova, y su tía Gabriela Sabatini.

"Se habló de un distanciamiento de tu padre con Gaby, ¿sabés si hubo acercamiento?", le preguntó el notero de Socios del Espectáculo a la cantante.

Más sobre este tema Catherine Fulop sorprendió al contar cómo es su relación con Gabriela Sabatini

Con tranquilidad y contundencia, Oriana contestó: "Hay un distanciamiento físico que es inevitable. Ella vive en otro país, y vive viajando".

"Hay un distanciamiento físico que es inevitable. Ella vive en otro país, y vive viajando". G-plus

"Nosotros no la vemos tan seguido. Y eso no significa que haya un distanciamiento emocional", aseguró la hija de Ova Sabatini y Catherine Fulop sobre la relación con la extenista, luego de que Laura Ubfal sostuviera que el vínculo entre los hermanos Sabatini no era bueno.

LA VERSIÓN DE MALA RELACIÓN ENTRE LOS SABATINI

A mediados de julio, Laura Ubfal contó el rumor de mala relación entre Ova y Gabriela Sabatini. Y deslizó el motivo.

"Nosotros no la vemos tan seguido. Y eso no significa que haya un distanciamiento emocional". G-plus

"Están peleados Gaby y Osvaldo Sabatini. Parece que cuando murió la mamá de Ova, que era muy querida y era una suegra que adoraba Cathy, hubo un problemita con los hermanos. No es la plata el problema, sino que le reclaman a Gaby que no se ocupó", dijo la periodista en Gossip.

Más sobre este tema Cathy Fulop llamó en plena nota a Oriana Sabatini por el rumor de embarazo: "Yo también temblé, pero es imposible"

Y agregó: "La mamá tenía un departamento en Miami, tenían que desarmar su departamento, ocuparse de las pertenencias de su madre. Ellos sienten que Gabriela se borró un poquito de la familia".

En ese marco, Ubfal apuntó que Catherine Fulop no seguía a su cuñada en redes sociales, como otro indicio de la tirante relación entre ellas.

"Ni me había dado cuenta que no la seguía en Instagram. Mi hija Tiziana sí la sigue, debe haber sido algo del algoritmo. Nunca mi relación con Gaby pasó por las redes. Ya la volví a seguir", había dicho Fulop en LAM, dos meses y medio atrás.