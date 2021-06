Oriana Sabatini habló a fondo sobre los desórdenes alimenticios que sufrió: "Me costaba subir las escaleras y tenía los huesos re salidos"

Cuando Oriana Sabatini posteó en las redes sociales un video mostrando su cuerpo fuera de pose y sin retoques digitales muchas otras mujeres se animaron a contar la presión estética que sienten desde que son chicas. Y otras, como en su caso, a hablar a fondo sobre los desórdenes alimenticios que sufren o sufrieron.

Con la intención de seguir sembrando consciencia, Oriana volvió a referirse a este tema y recordó lo mal que la pasó cuando atravesaba la enfermedad en su adolescencia. "En ese momento tenía 16 años y a la mañana llegaba al colegio e iba al espejo del baño para verme la panza. Un día lo hice y hasta encima me costaba subir las escaleras... Y me acuerdo que tenía los huesos re salidos sin meter panza y para mí fue tipo 'ah, te estás matando, esto ya no está bueno... Me asusté", contó en un video del youtuber Pablo Agustín.

En ese entonces, Oriana intentaba consumir únicamente un batido que la mantenía en pie. "Tenía una resistencia increíble para todo lo que mi pobre cuerpo tuvo que soportar", contó. Sin embargo, las consecuencias físicas que sufrió fueron la caída de su cabello y amenorrea durante dos años.

"Es una enfermedad muy solitaria. Te empezás a separar de tu familia, de tus amigas... Ya no tenía ni ganas de mentir. Recién de grande lo afronté" G-plus

Sincera, contó que decidió afrontar la enfermedad porque se estaba quedando sola y sentía temor: "Es una enfermedad muy solitaria. Te empezás a separar de tu familia, de tus amigas... Ya no tenía ni ganas de mentir. Recién de grande lo afronté... Empecé a corregirlo porque esto no me define y no quiero que domine mi vida".

Y reveló que ni siquiera disfrutaba de estar con amigos o familia porque todo implicaba comer. "Es una enfermedad mental y te trastorna, influye en todo. Por ejemplo, pasar unas vacaciones en familia era una amenaza porque no sabía qué hacer, si no como no disfruto y si como después me agarra el trastorno del atracón porque te agarra el efecto rebote", agregó.

Antes de cerrar, apuntó contra las personas que la criticaron por el video que compartió y la tildaron de hegemónica. "Me molestó la gente que me escribía y comentaba el video diciendo 'pero qué se agarra'... La gente que cree que para tener un problema tenés que verte de cierta manera son parte del problema, no de la solución", sentenció.