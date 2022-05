Oriana Sabatini explicó cómo es su vida en Italia con Paulo Dybala: "Me re costó"

Oriana Sabatini firmó un contrato con un gran sello discográfico y viajó a Argentina para crecer en su carrera como cantante. Eso sí, este cambio de planes es temporal. La actriz seguirá viviendo en Europa con Paulo Dybala, su pareja.

En este contexto, por primera vez la hija de Catherine Fulop habló de su mudanza Italia con el futbolista de la Juventus y admitió que le costó muchísimo acostumbrarse a estar lejos de su familia.

"Me fui a vivir a un país sin familia ni amigos, yo soy una persona que necesita su red de contención... La verdad me re costó, no sé qué pensarán las mujeres de otros jugadores pero es re difícil... Me llevó 3 años acomodarme", admitió Oriana en diálogo con LAM.

Y se mostró comprensiva consigo misma por haber esperado para retomar su carrera.

"Estaba en otro país, tenía que acomodarme y empezar a laburar en otro continente... todo un proceso. Pero me dije a mí misma que no quería presionarme hasta que no estuviera lista y acá estoy", afirmó, segura y contenta.

ORIANA SABATINI REVELÓ QUE PAULO DYBALA LA APOYA EN SU CARRERA

"Obvio. ¿Por qué si él está cumpliendo su sueño no podría hacerlo yo? Es bueno además para una pareja que cada uno tenga sus cosas...".

"Si realmente es el amor de mi vida, vamos a tener toda la vida para estar juntos", sentenció Oriana, remarcando que el futbolista está feliz por ella, que se animó a retomar su pasión por la música.