La oferta laboral que Wanda Nara tiene preparada para Julieta y Marcos cuando salgan de Gran Hermano 2022: "¿Futuro modelo?"

En medio de la cuenta regresiva para que se viva la gran final de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio, Marcos Ginocchio, Ignacio “Nacho” Castañares y Romina Uhrig recibieron una visita de lujo: Wanda Nara y los jurados de MasterChef integrado por German Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

Y a juzgar por los posteos que hizo después de esa experiencia, la conductora del programa de cocina (que debuta el próximo lunes a las 21.30 por Telefe) quedó maravillada con Julieta y Marcos.

"Nunca vi alguien que se maquille tanto y tan bien. Tengo ganas de proponerle tutoriales con @wandanaracosmetics”, escribió la hermana de Zaira Nara en un posteo que subió a Instagram Stories.

En cuanto a uno de los participantes favoritos del programa, Wanda compartió un video en el que el joven se ve maravillado por los productos de su marca y también siorprendio con su oferta laboral para él: “¿Futuro modelo de @wandanaracosmetics?”.

Cabe recordar que Marcos ya se convirtió en el primer finalista del reality después de haber ganado la última prueba de líder, mientras que Julieta, Romina y Nacho ya quedaron directamente nominados a la espera del voto del público.

ACUSAN A LA FAMILIA DE JULIETA POGGIO DE FILTRAR INFORMACIÓN DEL AFUERA EN GRAN HERMANO 2022

Después de las fuertes repercusiones que había despertado Julieta Poggio por la forma de referirse a una de sus mascotas, en las redes se viralizó un video que deja al descubierto cómo su familia hizo mención a esto en su reencuentro en Gran Hermano 2022.

“La madre de Julieta le hizo una cara que era una pelot… por hablar de la perra. Pobre Mía”, se lo escuchó decir a Nacho a Marcos, mientras la participante intentaba callarlo para que no se toque más el tema.

“No, pobre no. Ella la pasa bien con su cucha. No le digas pobre”, agregó Julieta, mientras sus compañeros la cargaban. Y cerró, entre risas y algo nerviosa: “Basta, basta Nacho. Vamos a comer panqueques. Yo ya expliqué el tema cómo era. No dije que no la quería, dije que no tenía la misma afinidad que con mis otros perros”.