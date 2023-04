Nuevas declaraciones de Jey Mammon, acusado de abuso infantil: "No me puedo estar comiendo este garrón"

A casi dos semanas de hacerse pública la denuncia judicial que Lucas Benvenuto le hizo a Jey Mammon en 2020, acusándolo de abuso sexual infantil, el conductor hizo nuevas declaraciones en Basta Baby por A24. Legalmente, la causa contra Jey Mammon prescribió.

Algunos fragmentos del mano a mano de Baby Etchecopar con Jey Mammon, negando haber abusado a Lucas Benvenuto, quien sostiene mediáticamente la denuncia que le hizo al artista, con quien tuvo una relación íntima de muchos años, con idas y vueltas.

Más sobre este tema "Es un debate careta": Jey Mammon relativizó su diferencia de edad con Lucas Benvenuto

Baby Etchecopar: -¿Te considerás que sos un muerto social?

Jey Mammon: -No.

Baby Etchecopar: -En el ambiente del espectáculo considerás que tu carrera está terminada.

Jey Mammon: -No, en absoluto.

Baby Etchecopar: -¿Imaginaste que semejante pesadilla te iba a caer algún día? Prender el televisor y que aparezca un chico que dice que lo abusaste a los 14 años.

Jey Mammon: -No, en absoluto, por una sencilla razón. No lo hice. Ni lo hice, ni lo haría nunca jamás en la vida. Yo tengo pruebas. Cuando él se presenta en la Justicia dice que puede presentar pruebas y no las presentas. Yo tengo la manera de demostrar cuándo lo conocí. Fue en una fiesta. Él tenía 16 años y yo 32. Intercambiamos algunas palabras como cualquier otro que estuvo ahí…

Más sobre este tema Lucas Benvenuto le respondió a Jey Mammon por sus dichos en entrevista con Rial: "A los 14 me decías lo mismo"

JEY MAMMON: "NO ME PUEDO ESTAR COMIENDO ESTE GARRÓN"

Jey Mammon: -Si van a hablar de Lucas, cuenten lo que le pasó de verdad. Los que lo hicieron mierda…

Baby Etchecopar: -¿Vos sos uno o lo sacaste de eso?

Jey Mammon: -Baby, ¿en serio me preguntás? Hace casi una hora que estamos hablando. Yo no lo saqué de ningún lado. Yo no soy Superman.

Baby Etchecopar: -¿Pensaste alguna vez que le hacías daño o pensás en el daño que él te hizo a vos, nada más?

Jey Mammon: -Yo jamás pensé que le estaba haciendo daño. No sabía nada de lo que le había pasado en su vida. Si hubiera sabido le hubiese dicho 'vamos juntos a denunciar'. Yo no me puedo estar comiendo este garrón. No lo puedo permitir.