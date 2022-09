La nueva vida de Sofía Zámolo: dejará la Argentina para instalarse en Miami junto a su familia

En una de las bombas que explotaron en Socios del Espectáculo, Luli Fernández reveló que Sofía Zámolo dejará la Argentina para instalarse en Miami junto a su marido, José Félix Uriburu y California, la hija que tienen en común.

"Está instalada con su familia en Miami desde hace bastante. Vimos fotos en donde incluso Sofía participó del evento del lanzamiento de la línea de maquillajes de Wanda Nara”, comenzó diciendo la modelo al aire.

“A partir de algunas reuniones laborales que tuvo, se empezaron a abrir ciertas oportunidades laborales”, agregó la panelista remarcando el abanico de proyectos que le surgieron a su colega.

Y cerró: “Tuvo una muy concreta para estar en televisión y la verdad es que es una propuesta que la está teniendo muy entusiasmada y le es viable, tanto a ella como a su marido, para instalarse allá".

SOFÍA ZÁMOLO, A CORAZÓN ABIERTO SOBRE LAS POSIBILIDADES DE VOLVER A SER MAMÁ

Sofía Zámolo habló con Revista Gente a corazón abierto de las posibilidades de volver a ser mamá junto su marido, José Félix Uriburu, con quien ya tiene a su hija California, de casi dos años.

“Me gustaría tener más hijos, pero es algo que decide Dios. Yo tardé dos años en quedar embarazada y en su momento, obviamente, lo sufrí mucho y pasé muchos días en los cuales me entristecía porque no llegaba”, dijo la modelo.

Luego, reflexionó al respecto: “También uno tiene que entender que hay que soltar esas cosas, que si tienen que ser van a ser. No podés querer controlar todo, a veces tenés que entender que hay una fuerza superior”.

“Puede ser Dios, el universo, la divinidad en la que uno crea, que es más poderosa y más fuerte, y si tiene que ser, va a ser. Dejando al universo que haga sus cosas, desearlas, obvio, pero no ahorcar los deseos ni asfixiarlos”, finalizó Sofía.