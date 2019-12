La nueva vida de Pampita con Roberto García Moritán tras su luna de miel en París: "Hoy empieza la convivencia"

Luego de vivir unos días a puro amor con Roberto García Moritán en su luna de miel en París, Pampita regresó al programa que conduce por Net TV y dio detalles de esta nueva etapa de su vida junto al empresario gastronómico.

"Al fin volví de la luna de miel, los extrañé mucho”, comenzó diciendo Carolina Ardohain al comienzo de Pampita Online, donde agradeció a su equipo y a Luciana Salazar por cuidar su lugar en su ausencia.

Luego, indagada por cómo se manejó con el idioma en Francia, la modelo se sinceró: "Mi marido habla perfecto. Nada más sexy que un hombre hablando en francés. Él decía cualquier cosa y yo así, embobada. Acá me preguntaban ‘¿le pediste en la noche de pasión que te hable en francés?’. Y no, no se me ocurrió. Ahora se lo voy a pedir".

Por otro lado, la jurado del Súper Bailando reveló que regresó al país con la misma única valija que llevó para estar en el destino elegido por casi una semana: "Sólo compramos algunos regalos para los chicos y nada más".

Por último, Pampita habló de cómo serán sus días con Moritán de ahora en más: "¡Hoy empieza la convivencia! Voy a ver si deja tirada la toalla, si ronca… bueno, algo ya chequeé. Estuvimos juntos allá pero ahora viene la convivencia, convivencia. Vamos a vivir en mi casa, acá en capital por ahora. Principalmente porque mis hijos van al colegio cerquita y era mucho cambio este año. Pero veremos el año que viene qué hacemos. Él vivía en San Isidro. Hoy vendrá con la valijita".