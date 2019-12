La novia de Caniggia, Sofía Bonelli, contó que perdió su embarazo: "Fue una situación dolorosa, estaba de días"

Hace dos semanas explotó el rumor de que Sofía Bonelli (26) estaría embarazada de Claudio Caniggia (52) de apenas dos meses y medio. En ese entonces, la periodista mantuvo la prudencia al darle entidad al rumor a través de un mensaje que le envió a Tomás Dente en Siempre Show: “No puedo decir nada por el momento. Es un tema delicado y cuando pueda hablar, lo haré”.

Ahora, la pareja del Pájaro salió a contar su verdad al respecto en una nota con Los Ángeles de la Mañana: “No estoy embarazada”. Luego, se explayó: “Eso fue un tema del que hablé cuando salió la noticia y dije que era un tema delicado del que no quise hablar mucho. Se supo a través de una manera que yo no quería, por un amigo mío (Gaby Álvarez) en un video. Fue una situación dolorosa, fue feo. Y no era de dos meses, era de mucho menos, era de días y no quería decir nada”.

Angustiada tras la violenta agresión verbal que sufrió de parte de Macarena Herrera, la novia de Alexander Caniggia, Bonelli se quebró en llanto: “Estoy muy mal, viviendo situaciones muy feas”. Más tarde, Ángel de Brito puso el tema en blanco sobre negro: “No estás embarazada, pero lo estuviste”. Por lo que la joven expresó: “Ser padres con Claudio no es algo que estuviera planeado. Siempre pienso que sería un quilombo más, porque es así. No era el momento”.

Ante la intriga de Karina Iavícoli y Yanina Latorre, Sofía reflexionó sobre las causas de su aborto espontáneo y descartó factores externos o terceros: “Lo quiero dejar ahí. No fue un tema de salud. No fue algo puntual, fue algo mío emocional, personal. No hay alguien para decir ‘esta persona me hizo esto’. Es un tema mío. Nunca había quedado embarazada, me cuido mucho".