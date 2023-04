La novia de Alexis Puig insultó a Edith Hermida, amiga de Lola Cordero, y la trató de mentirosa

Alexis Puig anunció su casamiento con Luciana Méndez a un año de haberse puesto de novio. Entonces, Edith Hermida, amiga de la expareja de él, Lola Cordero, opinó al respecto. Y lo que dijo enojó mucho a la futura esposa del periodista.

"Ella va a estar con sus hijas, estaría bueno que haya una aceptación, ¿te comentó algo?", le preguntó el periodista de Intrusos a Edith en referencia a si Lola le había hablado sobre el casamiento de Luciana con su ex.

"Sí, me comentó algo, pero no lo puedo contar. Sé cosas, pero forman parte de lo personal". G-plus

"Sí, me comentó algo, pero no lo puedo contar. Sé cosas, pero forman parte de lo personal", dijo Edith, entre risas, dando a entender que Lola no estaría contenta por el paso que Alexis está por dar con su novia.

LUCIANA MÉNDEZ LE DEDICÓ UN TREMENDO EXABRUPTO A EDITH HERMIDA

Muy enojada, Luciana compartió a través de sus stories de Instagram el video de Edith hablando sobre ella y le dedicó un fuerte exabrupto.

"Supongo que las cosas que sabe son lo mucho que las amo y me aman las nenas. Porque si no tengo que pensar que Edith es una forra mentirosa", sentenció, muy picante.