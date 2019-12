La novia de Alex Caniggia contó que agredió a Sofía Bonelli: "Me dejé llevar"

El martes hubo un escándalo entre Macarena Herrera, la novia de Alexander Caniggia, con Sofía Bonelli, la pareja del Claudio Paul Caniggia. El hecho sucedió dentro del complejo Faena de Puerto Madero, donde viven en departamentos separados el Pájaro y sus hijos, y fue relatado con inusual crudeza por la propia agresora.

En medio de rumores de una nueva pelea familiar entre Claudio y sus mellizos, Macarena sorprendió con su testimonio en Pamela a la Tarde: “La verdad es que me crucé a Sofía cuando subía al ascensor y ella bajaba. Me dejé llevar por mis impulsos y le dije ‘put… drogadicta, me das asco’. Es lo único que le dije, listo. En el Faena hay cámaras. En ese momento también estaba Charlotte y un hombre de seguridad”. Luego, la joven minimizó su reacción: “Yo subí al departamento con Char y fue una chiquilinada, nos reímos de esto. No pasó nada más”.

Por otra parte, se defendió: “No me interesa que Sofía diga que le tiré el auto para pisarla o que le mandé gente para amenazarla de muerte. Obvio que no me cae bien esta chica y no me gusta que siempre miente y filtre mentiras a la prensa con el único fin de dañar a Char, Alex y Mariana, que son parte de mi familia y los voy a defender siempre. Pero inventar esto y hacer falsas denuncias me parece regrave. No es que odio a la piba y no soy tonta como para hacer algo que me perjudique tanto. ¿Cómo voy a tirarle el auto para pisarla?".

"Si fuera verdad, tendría que haber hecho las denuncias en el momento, no después de que nos cruzamos en el ascensor y le dije drogadicta. Es todo mentira. Acá las únicas víctimas son Alex, Charlotte y Mariana”, concluyó Macarena Herrera.