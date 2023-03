"Se nota que el abogado es Burlando": las reacciones al descargo de Jey Mammon

En las redes hubo distintas reacciones. Las hubo a favor y en contra de Jey: "Que Dios te ilumine siempre desde la verdad", dijo una usuaria de Instagram, en tanto otra replicó: "No te creoooo nadaaaa la única VÍCTIMA es LUCAS".

Mientras abundaron los mensajes del estilo "Fuerza Jay", también varios usuarios de la red social mostraron su disgusto: "Con los chicos noooooo" o "Muy sobreactuado Jey".

"El nivel de teatrero, se nota que el abogado es Burlando", agregó otro usuario de Instagram, en alusión a Fernando Burlando, quien firmó en la causa 53.975/2020 como abogado defensor de Jey Mammon. Según informó Ángel de Brito en LAM, las partes buscan solicitar un "Juicio por la Verdad".

QUÉ DIJO JEY MAMMON EN SU DESCARGO

“Estoy atravesando quizás el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo, no sabía que se podía sentir. No sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando. Es nuevo para mí”.