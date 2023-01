"Nos íbamos a encontrar los tres": conmocionado, Tití Fernández contó cómo conoció al novio de su hija Sole

Tití Fernández rememoró conmovido cómo conoció a Luisito, el novio de su hija Sole. La joven había planeado una salida con su pareja y su papá. Sin embargo, ese día falleció y Tití conoció solo al su yerno, quien estaba devastado por la noticia.

"Nora le había dicho a Sole que hasta que no estuviera segura, no le presentara a ningún novio más. Un día, antes del accidente fatal, Sole me dijo que me iba a presentar a un chico con el que está estaba hablando. La verdad, pensé que había conocido a alguien en Río de Janeiro y me lo iba a presentar en San Pablo. Pero no. Luisito viajaba al día siguiente y nos íbamos a encontrar los 3", reveló Tití Instagram junto a una foto con Luisito.

"El accidente hizo que eso no ocurriera y lo pudiera conocer en una circunstancia muy difícil. Nora quería verla por última vez y decidimos hacer una ceremonia íntima, solo nosotros y sus hermanos. Pero algo ocurrió que cambió todo: afuera del velatorio estaba Luisito llorando pidiendo por favor poder entrar para verla por última vez", sumó el periodista, muy triste, haciendo memoria.

TITÍ FERNÁNDEZ RECORDÓ CUANDO VIO A LUISITO POR PRIMERA VEZ

En este contexto, el comunicador describió el momento en el que Luisito, en medio de la tristeza por la muerte de Sole, le dijo que era su novio.

"Luis explicó que era su novio, que viajaba para estar con nosotros en Brasil, Mara fue a verlo entendió la situación y le permitimos entrar. Fue una comunión íntima en la que participamos padres, hermanos y Luisito, desde ese día Luisito es nuestro hijo. Te amamos, Luisito, quiero que lo sepas, pasaron 8 años y medio y seguís queriendo a mi hija como antes", cerró, muy cariñoso.