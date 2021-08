Noelia Marzol reveló la discusión que mantuvo con su marido por la crianza de su bebé de dos meses: "No me deja ser mamá"

Noelia Marzol regresó a La Academia de ShowMatch en reemplazo de Débora Plager, que por razones físicas no pudo hacer su performance del caño. En la pista, la bailarina se mostró muy enamorada de su pareja, Ramiro Arias, y del hijo de ambos, y recordó una discusión que tuvieron por los horarios de Donatello.

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli le preguntó al futbolista cómo pensaba que le iría a su pareja en la performance, y este respondió que le había dicho que la iba a romper tras ver sus ensayos. “Él siempre me dice que la rompo. Tenía una panza así y dieciocho kilos de más y me decía ‘sos una bomba atómica’. No ve la realidad este muchacho, está mal de la cabeza”, dijo ella, sonrojada.

Marcelo Tinelli le pidió a Ramiro y a Noelia permiso para traer a Donatello al estudio desde el camarín, pero el futbolista dejó la decisión en manos de la bailarina. “¿Qué ‘que decida la madre’? Yo tuve una pelea con él el otro día porque no me deja ser mamá. Le cambia los pañales cuando él quiere, me hacer darle el pecho cuando él quiere. Me iba al teatro y le digo ‘bañemoslo así yo me voy y sé que él está relajadito’. ‘No, el gordo se baña a las ocho de la noche y la rutina no se cambia’, me dijo”, reveló la participante.