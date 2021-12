Picante cara a cara de Noelia Marzol con Yanina Latorre por sus críticas: "No voy a responder porque la agresión trae más agresión"

Tras quedar clasificada para una nueva ronda en el voto del público en La Academia de ShowMatch, Noelia Marzol visitó Los Ángeles de la Mañana donde se cruzó con Yanina Latorre a raíz de un conflicto previo que ya lleva algunos días.

“Yo el otro día conté una información, no opiné sobre vos ni sobre tu familia. Eso te lo voy a aclarar porque vos saliste con que no tenés los mismos valores que yo, la respuesta que no tenés que dar”, le advirtió Yanina a Noelia.

“Yo dije que en LaFlia había gente que contaba, eso era información y por lo tanto no revelo la fuente, que estabas agrandadita, que no dabas notas. Ángel te lo reprochó en un tweet”, explicó Yanina.

EL CRUCE DE YANINA LATORRE Y NOELIA MARZOL EN LAM

“Vos contestaste que era el notero, que estabas siempre apurada, que no dabas más notas en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine), como apurando todo porque tenés un bebé y que hay que cuidarlo. Mezclaste todo”, agregó Yanina.

“Todo eso es información, no opinión. Te sacaste, hablaste que los valores, que la empatía. Reina, no hablé de empatía ni de sororidad, es información. Si no, no podemos hablar de ninguna mujer al aire”, explicó la angelita.

"No voy a responder porque la agresión trae más agresión", se limitó a responder la bailarina. “No es agresión, es información”, replicó Yanina.

“Están mis compañeros, que te van a poder informar cuál es la situación. De hecho, ayer me puse feliz porque muchos colegas me dijeron ‘sabé que si sale el tema al aire, te lo bancamos’”, se justificó Noelia, que aseguró que “Los de La Previa la odian”.

CÓMO COMENZÓ EL CONFLICTO ENTRE YANINA Y NOELIA

"En LaFlia la odian todos. Se subió a un pony. Dicen que maltrata, que contesta mal, que por ser madre tiene que ser la primera maquillada, peinada. A mí, esa cosa de la madre, no", había dicho Yanina en LAM.

"Decí lo que quieras. La verdad no me calienta. Pero maltratados, que contesto mal o que trato mal a mis compañeros, no. Eso no es real y es una acusación muy fea. No proyectes en mi", escribió Marzol, por su parte en Twitter.

"Habría que preguntar en la sala de maquillaje si yo tengo algún tipo de exigencia… No creo que te estén informando bien. Y ser mamá es mi prioridad siempre, pero sigo trabajando. No te metas con mi trabajo ni con mi familia. No hay lugar para que opines ahí”, concluyó Noelia Marzol.