Noelia Marzol lució su figura en trikini y lanzó un sugestivo comentario: "¡Mirá cómo me cosifico!"

Desde que la periodista Julia Mengolini cuestionó en redes la exposición que Jimena Barón hacía de su cuerpo, se instaló en los medios -y en la calle- un debate sobre la ¿contradicción? entre asumirse feminista y, según muchas mujeres, mostrarse como "un objeto" de consumo.

Distintas voces se alzaron en una u otra dirección en esa discusión. Entre ellas, las de muchas famosas muy sexies que consideran que parte de ese empoderamiento es mostrar su cuerpo en libertad, cuándo quieran y dónde quieran.

En esa línea, se inscribe Noelia Marzol, que se muestra libre de prejuicios en cada función del show súper hot Sex, viví tu experiencia o en sus performances en la pista del Bailando. Una libertad que ahora, a tres meses de su separación de Marcos Baldovino, se anima a expresar en las redes.

"¡Mirá cómo me cosifico al sol! Me mantengo feliz", escribió con ironía enjunto a una foto que la muestra muy relajada y luciendo una trikini.

Tan auténtica como libre, recientemente reconoció que hoy no tiene tiempo para dedicarse a una relación formal con una persona. Pero, "por suerte", no le faltan hombres que quieran conquistarla: "Hay chongos, pero no candidatos oficiales".