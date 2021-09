Noelia Marzol se enojó con los que opinan sobre su maternidad: "Una señora me escribió 'abrigá a ese nene'"

Indignada, Noelia Marzol se filmó apuntando muy fuerte contra los "opinólogos" de su maternidad. Al ser madre primeriza, muchos la aconsejan pero otros la critican fuerte por cómo está criando a su hijo con Ramiro Arias, Donatello.

"Todo el mundo opina como una tiene que llevar su maternidad. Me acuerdo cuando publiqué una foto o un video de 'Doni' y una señora, muy maliciosamente, me comentó 'abrigá a ese nene que tiene frío, boba", contó, divertida pero también harta.

Y aclaró: "La calefacción en mi casa está a 50 grados, es más probable que el bebé esté sofocado a que tenga frío... No voy a dejar que mi bebé pase frío... ¿Por qué opinamos sobre algo que no sabemos?".

En ese punto, contó cómo la hizo sentir el tremendo comentario. "Me generás inseguridad, algo feo... Hacen que uno se cuestione si es buena o mala madre y no está bueno. Les recomiendo que hagan oídos sordos, me cuesta un montón pero trato de callar a la periferia y seguir mi instinto".

Y se despidió reivindicando su actitud. "Opinólogos sobre la maternidad abundan en todas partes, pero cada uno tiene que hacer lo que sienta para que su hijo siempre esté bien y feliz. En mi caso, estoy aprendiendo a hacer oídos sordos y seguir mi intuición", cerró, contundente.