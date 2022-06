¡No te lo podés perder! Master Stroke, el tributo argentino a Queen, dará un show junto al Coro Gospel Joy!

Para todos los amantes de la legendaria banda británica Queen –con la que Freddie Mercury supo el conquistar el corazón de su público en todas partes del mundo- llega un Master Stroke, el tributo argentino al grupo elogiado ni más ni menos por Brian May, al Teatro Avenida junto al Coro Gospel Joy! y más de 25 músicos en escena.

La gran puesta escena estará integrado por Ema Caradoso en voz, Brian Morua en guitarra, Manuel Olveira en bajo, Agustín Albertini en batería y Alberto Ludueña en teclados. Además, Ángel Mahler sumó a sus espectáculos de Rapsodia Bohemia Sinfónico en 2020.

Master Stroke – Tributo a Queen nació en el año 2016 de la mano de Ema Caradoso en la voz y Brian Morua en la guitarra, realizando diferentes covers en su canal de YouTube. Asimismo, ebn 2017 este tributo terminó de conformarse con la llegada de Manuel Olveira en bajo, Agustín Albertini en batería y Alberto Ludueña en teclados, atravesando un camino en ascenso hasta el día de hoy.

Foto: Prensa

Con el objetivo de recorrer junto a los fans la música de Queen, Master Stroke continúa llevando con el mayor de los respetos la obra de la mejor banda de todos los tiempos y que promete una noche inolvidable

En septiembre de 2019, Ema Caradoso fue convocado especialmente por el compositor Ángel Mahler y el director artístico Luis Pascual para ser una de las voces principales del show Rapsodia Bohemia Sinfónico en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

Foto: Prensa

En esa misma línea, la banda completa fue convocada para ser parte de los conciertos de la Gira de este verano tras el gran éxito de taquilla.

En agosto de 2016, Brian May, el gran guitarrista de Queen, compartió en sus cuentas oficiales de Twitter y Facebook la versión de ‘Lily Of The Valley’ alcanzando así, a todos los fans en diferentes partes del mundo, el talento de Master Stroke.

PARA AGENDAR

Fecha: Sábado 20 de agosto

Lugar: Teatro Avenida (Av. De Mayo 1222 – CABA)

Entradas: Localidades en venta por TicketPortal

¡No te lo podés perder!