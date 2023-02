"Ninguno pensó que nos íbamos a enamorar así": la declaración de amor de Nequi Galotti para Pablo Hernández

Nequi Galotti, la última pareja de Bartolomé Mitre, confirmó su noviazgo con Pablo Hernández, de quien se mostró muy enamorada en un evento.

Lejos de esconderse de las cámaras, habló por primera vez con los medios, junto a Pablo, en medio de la celebración. Y aseguró que jamás pensó que se volvería a enamorar de alguien tan profundamente.

"Nos cruzamos, nos entendemos y nos buscamos... Sentimos que nos sucedió... Ninguno de los dos pensó que nos íbamos a enamorar así. A lo largo de los años estuvimos en los mismos lugares y recién ahora nos cruzamos en la vida. Podría haber sido mucho antes", reflexionó Nequi en diálogo con LAM, mientras su pareja la miraba con ternura.

Antes de cerrar, él aclaró que gusta de ella desde hace años, pero que nunca se acercó porque ella estaba casada "y no correspondía". Y años después, finalmente, surgió el amor entre ambos.

QUIÉN PABLO HERNÁNDEZ, EL NOVIO DE NEQUI GALOTTI

Galotti explicó que el chat con Hernández fue esencial para despertar su deseo de conocerlo. “Conocerse a través de las conversaciones es algo muy lindo y cuando nos vimos por primera vez nos abrazamos”, dijo, y contó que ya en su primera cita hubo un beso.

“Yo no pensaba en formar una pareja, me pasó esto: leí un mensaje que me despertó interés y nació algo. Lo primero que me puso fue, quiero que veas quién soy y cómo soy. Todo fue creciendo de una manera muy lenta y romántica”, detalló la exmodelo.

“Es separado, tiene hijos. Todavía no nos presentamos a nuestras respectivas familias”, dijo Nequi, que contó que su novio cumple años el 14 de enero y que su hijo aprueba la relación. “Cuando le conté que estaba conociendo a alguien, él me dijo: ‘Yo quiero que seas feliz, yo voy a estar a favor y sé que vos sabés elegir a las personas que te rodean’”, recordó.

“Toda la gente que me rodea está encantada. Dicen que me ven feliz, radiante. A mi mamá le conté cuando ustedes empezaron a hablar, subí corriendo a contarle. No quería que se enterara por la tele”, cerró la panelista de Todas las tardes.