Nicole Neumann vivió un mal momento en su viaje por Europa e hizo un descargo: "Hay que tener las carteras cerradas"

Nicole Nuemann hizo un fuerte reclamo en su Instagram tras vivir varios episodios feos en su viaje por Europa con Manu Urcera, Allegra y Sienna Cubero: “Una valija no nos llegó, esperemos que la aerolínea haga lo que corresponde”.

“Todo parece color de rosas pero no... me robaron la billetera de la cartera y ni me di cuenta. Estábamos en una plaza y me di cuenta que no la tenía”, contó la modelo en sus redes sociales.

Luego, Nicole dio consejos a sus seguidores: “Dato por si vienen, no hay robos con armas ni nada pero hay que tener las carreras bien cerradas”.

"Una valija no llegó, me robaron la billetera de la cartera y ni me di cuenta". G-plus

“Porque tienen identificadas a dos mujeres que te las sacan sin que te des cuenta, agarran la plata y las tarjetas y después te la tiran por alguna parte”, reveló Nicole indignada.

EL MOTIVO POR EL QUE INDIANA CUBERO NO VIAJÓ A EUROPA CON SUS HERMANAS Y NICOLE NUEMANN

Nicole Neumann contó en un posteo en sus redes sociales el motivo por que solo viajó con Manu Urcera, Allegra y Sienna Cubero a Europa, sin Indiana.

“Te amo aunque hayas tenido que quedarte por ser mucho más responsable de lo que era yo con el colegio, ya secundaria, adolescente”, aclaró Nicole en Instagram.