Luego de un breve impasse, este verano Nicole Neumann (38) le dio una nueva oportunidad a su relación de pareja con Matías Tasín (40). Sin embargo, tras celebrar San Valentín en México, llegó el fin del romance.

Sin hacer declaraciones puntuales sobre la ruptura, la blonda dejó asomar su separación en las redes sociales con picantes frases. Mientras que Tasín declaró: "Lo único que te digo es que Nicole es divina, la pasamos genial juntos y lamentablemente por diversos motivos no pudimos seguir estando bien y decidimos no estar más juntos", luego de ser vinculado sentimentalmente con Mollie Gould, la novia de Luis Miguel.

Transitando una nueva etapa de su vida, Neumann se refirió a la ruptura en la revista Caras y fue (indirectamente) lapidaria con Tasín, en algunas de sus fuertes declaraciones.

"Recién ahora estoy tranquila para poder elegir. Todo este último tiempo me aferré a lo que la vida me trajo", reflexionó la top, sobre su recomenzar. Y el periodista le preguntó: "¿Incluyendo gente oscura y nociva?". Lejos de dar vueltas, Nicole señaló: "Eso es muy importante, alejarse de la gente que te aplasta la energía. De personas que, en vez de motivarte y sumar, te tiran para abajo".

En concordancia a su argumento, Neumann aseguró: "Yo estaba desordenada interiormente. Entonces, cuando estás con una energía caótica, atraés esa misma energía".

Hasta ese momento sin dar nombres propios, pero en clara alusión a Tasín, la modelo destacó: "A Facundo Moyano lo recuerdo con cariño y buena onda", ¿dando a entender que lo negativo vino de la mano de su último novio?

Ahondando en el universo masculino, Nicole arremetió: "Hay muchos hombres que se cuelgan de una para tener visibilidad. Yo soy muy sensible y perceptiva, y detecto ese interés. Lo que siento es que muchas veces no se acercan por ese único interés, pero al tiempo de estar juntos, se suben a una nube que les gusta y se terminan mareando. Lo doloroso es que cuando me involucro afectivamente no lo puedo distinguir".