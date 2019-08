Nicole Neumann, tras los cuestionamientos de Jorge Rial: "¿Hablás como ejemplo de padre y ex? Qué caradura"

Sin mencionarlo y con un extenso texto que compartió en su cuenta de Twitter, Nicole Neumann salió desde Twitter a cruzar a Jorge Rial que horas antes había dicho que Fabián Cubero y ella “como padres son un bochorno”.

“¿Vos? Que vivís de tirar mier… a la gente diariamente.. ¿Sos mosquito para saber lo que pasa adentro de cada hogar y cada relación día a día? ¿Para saber si a los hijos les llega o no? ¿¡Y vos estarías hablando desde tu propio ejemplo como ex y padre!? Bueno, el muerto se ríe del degollado. ¡Qué gente caradura! No voy a permitir que me descalifiques ni a mí, ni al padre de mis hijas como papá. Lavate la boca con lavandina antes de emitir semejante descarado juicio desde el total desconocimiento. #HaceteElFavor”, lanzó.

"¿Y vos? ¿El panqueque más grande del medio? ¿Tirando información ‘fantasma’ del lado que te habilita en el momento que te conviene? Sin saber nada de nada". G-plus

Pero no fue todo: “¿Y vos? ¿El panqueque más grande del medio? ¿Tirando información ‘fantasma’ del lado que te habilita en el momento que te conviene? Sin saber nada de nada… Claro, hay ‘gente del medio’ y gente que somos gente de verdad, con códigos, valores y palabra… pero somos muy pocos”, chicaneó.

"¡Las pavadas que digan sin tener ni idea de la interna y de la verdad día a día, es papel picado! ¡Besitos, me voy a seguir viviendo una vida real!". G-plus

Para el final Nicole hizo referencia a la cámara oculta que hizo en el edificio de su ex y el cuestionamiento que recibió de Rial como de otros periodistas como Ángel de Brito: “Lo importante es que existen capturas de pantalla y audios que son la verdad y que tienen los abogados. ¡El resto, las pavadas que digan sin tener ni idea de la interna y de la verdad día a día, es papel picado! ¡Besitos, me voy a seguir viviendo una vida real!”, finalizó.

El enojo de Nicole surgió después de que escuchó al conductor de Intrusos: “Chicos, somos demasiado condescendientes con la gente del ambiente. Hay padres que hace meses que no ven a sus hijos y no saben dónde carajo están. Lo que están haciendo es un bochorno. Desde que se separaron todo es un bochorno en esta relación. Como padres, son un bochorno. Y si se enojan me importa tres carajos. Son públicos y se exponen”, arrojó el conductor.

¿Se vendrá la respuesta de Jorge Rial? Mirá el descargo de Nicole Neumann en Twitter.