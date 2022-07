Nicole Neumann sorprendió a Manu Urcera por cumpleaños y viajó al interior para celebrar juntos: "Si esto no es amor ya no sé"

Nicole Neumann sorprendió a Manu Urcera en el día de su cumpleaños con un emotivo mensaje que publicó desde su cuenta oficial de Instagram con unas postales románticas de la pareja.

“Feliz cumpleaños a una de mis personas favoritas en este mundo!!! Feliz vuelta al Sol! Feliz Vida!!!! Te amo con todo mi corazón. La persona que robó mi corazón”, escribió la modelo.

El sábado por la mañana, la jurado de Los 8 Escalones del Millón voló sola hasta San Luis para encontrarse con el piloto de automovilismo y pasar junto a él esta fecha especial.

“Ya casi llego a ti amore. Si esto no es amor ya no sé… (fóbica volando sola con cielo nebuloso) Manu Urcera feliz cumpleaños (no me vine anoche por acto de hijas)”, explicó en sus stories.

EL TIERNO VIDEO QUE ALLEGRA CUBERO LE DEDICÓ A MANU URCERA EN EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS

Nicole Neumann compartió en las historias de sus redes sociales un video que Allegra Cubero le dedicó a Manu Urcera por su cumpleaños.

“Qué lindo Allucha mía, sos tan lo más”, escribió la modelo en las historias junto a la grabación que su hija le dedicó a su novio en esta fecha especial.