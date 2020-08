Nicole Neumann señaló a Mica Viciconte como la responsable de filtrar que ella y sus hijas tenían coronvirus: "Me lo confirmó una periodista"

Este lunes Nicole Neumann regresó a Nosotros a la mañana y en su salida de la productora se refirió a la nueva polémica que tiene con Fabián Cubero y Mica Viciconte. La modelo señaló a la panelista de El show del problema de filtrar el positivo de coronavirus que había dado una de sus hijas y ella misma.

Nicole aseguró que sus hijas Indiana (11), Allegra (9) y Sienna (4) no querían que se hiciera público el diagnóstico que habían tenido. “Escuché tantas pavadas que llegó un día en que me saturé y la llamé a Yanina Latorre para contarle la realidad de las cosas y cómo son. Yo no quería salir a hablar, pero tampoco puedo seguir permitiendo esto”, señaló.

"Me lo confirmaron, tengo la información. Trabajo hace muchos años en el medio y la gente me cuenta". G-plus

Y cuando le preguntaron si era Mica quien había filtrado todo, no tuvo dudas: “Me lo confirmaron, tengo la información. Trabajo hace muchos años en el medio y la gente me cuenta”, aseveró.

"Me llamó una periodista y yo ni me puse a averiguar porque daba por sentado que eran ellos". G-plus

“Yo estoy en el medio desde que tengo 12 años, conozco a mucha gente de todos lados antes que todos. Me llamó una periodista y yo ni me puse a averiguar porque daba por sentado que eran ellos. De hecho esta información no la tenían más que amigos míos, la pediatra de mis hijos y su papá. Mis íntimas amigas no son del medio”, detalló.

“Esto salió el día cinco cuando me hisopé y tuve que salir a hablar porque ya se decían un montón de barbaridades”, finalizó Nicole Neumann, molesta con Mica Viciconte.