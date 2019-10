Nicole Neumann reveló cuál cree que es el 'único fin' de Cubero al ponerle obstáculos: "Soy su gran estorbo"

Aunque cada uno rehízo su vida, las peleas siguen a la orden del día. Más ahora, que tienen que ponerse de acuerdo en temas claves para criar con tranquilidad a sus hijas: Allegra, Indiana y Sienna. Sin embargo, Nicole Neumann y Fabián Cubero no logran consensuar.

En una charla íntima con la revista Gente, la panelista de Nosotros a la mañana reflexionó sobre su truculento vínculo con el futblista y reveló cuál cree que es su "único fin" al ponerle tantos obstáculos.

"Más allá de que no supera y no perdona, soy su gran estorbo". G-plus

"Honestamente, creo que más allá de que no supera y no perdona, él necesita volver a ver la foto familiar perfecta. Y en ese plano no importa que yo sea la madre de sus hijas: soy su gran estorbo", lanzó picante ante la consulta del cronista.

"Lo más fácil sería que yo dejara de existir, que desapareciera del cuadro para siempre". G-plus

Y cerró su reflexión con una fuerte frase: lo que siente que Fabián desearía. "Lo más fácil para alguien sería que yo dejara de existir, que desapareciera del cuadro para siempre".

¿Lograrán encontrar la paz?