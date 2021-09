Nicole Neumann le respondió muy irónica a la ex de José Manuel Urcera tras haber coincidido en el Sur: "No me fijo en la gente que no está en mi radar"

Nicole Neumann viajó con su novio, José Manuel Urcera, y sus hijas con Fabián Cubero al Sur. Al mismo tiempo, la ex de él, con quien ambos estuvieron en conflicto este último tiempo, Micaela Álvarez Cuesta, también viajó a mismo destino.

Muy enojada, la ex del piloto deslizó que le habrían bajado un buen canje por pedido de Nicole. Entonces, además de desmentir rotundamente haber hecho eso, Nicole aclaró que jamás se cruzaron y que ella disfrutó de sus vacaciones lejos del escándalo.

"Yo no tengo ni idea de lo que hablan. Fui a esquiar, la pasé divino con mis hijas y con la familia de Manu, el resto la verdad son fantasías animadas de ayer y hoy. Ni me enteré. No sé", afirmó la conductora en diálogo con Paparazzi.

Y aclaró que no se cruzó con la ex de su novio: "Yo no me encontré con nadie chicos, ni idea. Estuve con mis hijas tomando clases”.

Muy picante, Nicole se despidió dejando bien en claro que poco le importa lo que Mica tenga que decir de ella.

"No tengo tiempo de estar mirando a otra gente qué usa y qué no. Ni idea. La gente que no está en mi radar ni me fijo, no me importa, tengo una vida enorme por suerte así que no sé”, sentenció, tajante.