Nicole Neumann le respondió a Cinthia Fernández, tras contar que sus hijas van a jugar a su casa y comen de todo: "No puedo controlar todo"

Lejos de querer confrontar con Cinthia Fernández, pero no ajena a sus declaraciones en Los Ángeles de la Mañana, Nicole Neumann habló de los hábitos saludables y la filosofía de vida que trata de inculcarles a Indiana, Allegra y Sienna Cubero, dado que ella sostiene una alimentación vegana y busca vivir en armonía con la naturaleza.

El viernes pasado, Cinthia contó en el programa de Ángel de Brito que las hijas de la modelo van a jugar con sus niñas, Charis, Bella y Francesca, desde que Fabián Cubero y Mica Viciconte se mudaron a su mismo barrio privado. Y fue chicanera con Neumann en sus argumentaciones.

"Nicole me va a odiar más de lo que me odia. Yo las dejo comer de todo. En casa hacen todo. Si ella me piden carne les doy, pero el otro día que fueron les hice fideos, no carne", dijo la panelista, punzante. Y agregó: "Les llené la mesa de golosina, se les hicieron los dos ojos así (grandes). A las mías también. Les doy golosinas, galletitas, todo… ¡En mi casa la pasan bomba! No les he dado malos hábitos".

En ese marco, Ciudad habló con Nicole Neumann, quien le respondió a Fernández con diplomacia, sosteniendo sus convicciones y su modalidad de crianza: "Yo trato de inculcarles una filosofía de vida, sobre el cuidado del medio ambiente, de tener respeto por los animales e intento que se alimenten sanamente, pero entiendo y sé que cuando no están conmigo, no puedo controlar todo eso. De grandes, sacaran sus conclusiones y eligieran".