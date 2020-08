Nicole Neumann se refirió con ironía a la filtración del resultado positivo de sus hijas: "Ellas no querían, pero a alguien se le escapó"

Fueron días muy intensos para Nicole Neumann desde que el lunes pasado anunció que se había contagiado de Covid-19. Súper cuestionada por haber dicho que el virus había entrado a su casa por su empleada, la modelo fue repudiada por la Unión de Trabajadores Domésticos. Luego, debió lidiar con que se filtrara que una de sus hijas también había dado positivo.

Ya recuperada y en el estudio de Nosotros a la mañana, la panelista habló de cómo vivió la situación y destiló ironía al tocar el tema de las versiones que circularon sobre el contagio de sus niñas.

“Yo no quería hablar porque mis hijas no querían que se hable de su salud y de su intimidad, pero como ya se dijo todo, no me queda otra que aclarar”, dijo Nicole a Pollo Álvarez, cuando el conductor quiso saber cómo Allegra, Indiana y Sienna habían atravesado esta delicada situación.

“A alguien se le escapó por la vida... ¡esas cositas que pasan!”, tiró Neumann, con sonrisa sarcástica, antes de contar, sin mencionar sus nombres, que la que había dado positivo sí pasó unos días de “mucho cansancio”.

“Estuvo en la cama, tuvo unos días en los que le ardían mucho los ojos, no los podía abrir. Tuvimos que comprar gotitas”, siguió Nicole. Y les agradeció a sus amigas y vecinos por alcanzarle a la puerta de su casa todo lo que necesitaba.

“Eso fue todo lo que pasó”, dijo, dando por cerrado el tema de la salud de sus hijas.

Cabe recordar que la información de que una de las chicas tenía Covid-19 se dio a conocer en, programa en el quees panelista. Si bien ella no dijo nada, fue su conductor,, quien lo confirmó.

"Lo que sí puedo confirmar es que de las tres nenas, la más grande dio positivo de coronavirus. Eso se los puedo decir. La más chiquita no. Y la del medio no se hisopó por temor. Gracias a Dios está bien", dijo Magaldi.