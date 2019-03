El lunes 18, Pampita regresó a la conducción de Pampita Online con un panel renovado. Entre las figuras que incorporó se encuentra Geraldine Neumann, quien además de contar con felicidad que se sumaba al programa de Net TV, tuvo que exponer qué le dijo su hermana, Nicole, dado que tiene diferencias históricas con Carolina.

"Hablé con ella, la felicité. Me encanta que tenga trabajo. Gege tiene su nombre, ha trabajado en otros programas de tele... Estoy contenta de que tenga trabajo". G-plus

"Conmigo Caro siempre tuvo muy buena onda, fue muy generosa. Y, respecto a mi hermana, fue de las primeras a las que llamé para contarle la propuesta y me felicitó. Estamos súper unidas y es muy importante para mí", dijo Gege, en nota radial con Agarrate Catalina.

Con menos de una semana de programa al aire, Los Ángeles de la Mañana fue en búsqueda de la palabra, en primera persona, de Nicole, quien reconfirmó lo expresado públicamente por su hermana.

"Hablé con ella antes, la felicité. Me encanta que tenga trabajo. Ella (Gege) tiene su nombre, ha trabajado en otros programas de tele", dijo la rubia, sin detener el paso ante las consultas del notero, quien la siguió y le repreguntó: "Si ella te llama y te dice '¿podés venir a una entrevista con Caro y conmigo?'. ¿Qué le decís?". Mirando al cronista a los ojos y con suma seriedad, Nicole contestó, desde un ascensor: "No, no, no. Otra vez no me someto".

La modelo visitó Pampita Online en octubre de 2017 y las preguntas de Carolina fueron punzantes y al hueso. ¿Quedó claro por qué no volvería?