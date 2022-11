Nicole Neumann se olvidó el cepillo de dientes y se los lavó con una brocha para cejas

Nicole Neumann, que forma parte de Los 8 escalones del millón, quiso lavarse los dientes antes de que la maquillaran para salir al aire. Sin embargo, no pudo.

La modelo se dio cuenta de que se había olvidado en su casa el cepillo de dientes. Lejos de desesperarse, recurrió a un insólito método para lavarse.

Nicole agarró un cepillo de cejas, de esos que usan las maquilladoras para peinar los pelitos y así acentuar la mirada, para higienizarse la boca. "Ay, esto se llama improvisar... Me acabo de cepillar los dientes y ahora me cepillo las cejas”, cerró, entre risas.

NICOLE NEUMANN RECORDÓ CUANDO LA QUISIERON COMPRAR A SU MADRE EN MARRUECOS

Nicole aclaró que no era dinero lo que querían intercambiar por ella. “Le ofrecían a mi mamá camellos para dejarme ahí, venderme…”, contó Nicole, ante la sorpresa de Carmen Barbieri, que preguntó cuántos animales querían darle a cambio.

“¿Cuántos camellos le ofrecieron?, porque a mí me querían comprar con dos (risas). Era siempre tan barata, yo”, recordó Carmen. “No, eran un par más. No sé qué tiene que ver, pero eran como mil camellos, y mi mamá me decía ‘¿qué hago con mil camellos, yo?’. Porque si no, creo que me dejaba”, agregó Nicole.

“O sea que tu mamá lo evaluó”, la chicaneó Martín Liberman. “Sí, si era plata, me dejaba seguro”, cerró Nicole, sobre su mamá Claudia, a la que le ofrecieron mil camellos por ella en un mercado de Marrakesh.