Nicole Neumann y Mica Viciconte: la historia de la fuerte rivalidad entre la ex y la actual de Fabián Cubero.

Desde que Mica Viciconte y Fabián Cubero comenzaron su romance en 2017, la ex Combate y Nicole Neumann comenzaron a tener una fuerte rivalidad.

Hasta el día de hoy la actual y la ex de Cubero protagonizaron muchos cruces en las redes sociales y hasta hubo bozales legales en esta historia.

Foto: Twitter

EL PRIMER BOZAL LEGAL DE NICOLE NEUMANN CONTRA MICA VICICONTE

En agosto de 2018, Nicole Neumann impuso un bozal legal contra Fabián Cubero y Mica Viciconte, que también involucraba a Indiana, Allegra y Sienna, sus hijas con el deportista, con quien estuvo diez años en pareja.

En ese momento, cuando comenzaban los primeros roces, el Juzgado Civil 31 falló a favor de la modelo con una multa de 500 mil pesos.

En ese sentido, el fallo firmado por la jueza Marcela Adriana Pena había establecido:

“Se le prohíbe a Micaela Lorena Viciconte y a Fabián Alberto Cubero nombrar, exhibir, divulgar, difundir imágenes, datos, informaciones, referencias, audios por sí o por interpósita persona, conversaciones privadas, mensajes, audios o cualquier diálogo privado, mencionar en forma figurada o de cualquier manera referenciada a la persona de Nicole Unterüberbacher y/o de las menores Indiana, Allegra y Sienna”.

Más sobre este tema La fuerte reflexión de Nicole Neumann en pleno conflicto con Mica Viciconte y Fabián Cubero

En ese momento, Viciconte no se quedó callada, contraatacó a Nicole y arremetió diciendo “no me enseñaron eso en la vida, las cosas se hablan. Me da un poco de risa, no puedo creer que hagan estas cosas. Estoy re podrida de esto, de hablar siempre de lo mismo”.

Mica, sobre Nicole: "Me colgué cuatro años de una liana para estar acá, no necesito colgarme de ella" G-plus

Mica también había manifestado que “yo no necesito de ella, laburo un montón, no estoy pendiente de su vida. Me colgué cuatro años de una liana para estar acá, no necesito colgarme de ella. Me parece que la que hoy se cuelga de mí es ella”.

LAS INDIRECTAS DE MICA VICICONTE Y NICOLE NEUMANN EN LAS REDES SOCIALES

En junio de 2020, en plena cuarentena estricta por el Covid-19, mucha gente empezó a usar la plataforma TikTok. Mica no se quedó atrás y a través de esa aplicación le lanzó una indirecta a Nicole Neumann.

La ex participante de Combate grabó un video, con 49 mil reproducciones, interpretando uno de los hits de Samy y Sandra Sandoval llamado La Patrona.

Mica realizó la mímica mientras tomaba una copa de vino en donde el fragmento de la canción decía que “pobrecita de la ex, todavía no supera que la patrona soy yo. Y que haga lo que quiera”.

En julio de ese mismo año, Nicole dio likes a pólémicos mensajes en contra de Viciconte en donde se expresaba que “Micaela siempre admiró y envidió a Niky Neumann, no se olviden que usaba zapatos de la marca de Nicole y vos Poroto te merecés que tus hijas no te hablen nunca más en la vida. Tanto te van a reprochar”.

Más sobre este tema Mica Viciconte apuntó fuerte contra Nicole Neumann tras su último enfrentamiento: "Yo no necesito bajar a nadie de trabajos"

Pero eso no fue todo ya que Neumann siguió dándole ´me gusta´ a otros comentarios que decían que “Poroto no piensa en las nenas permitiendo que la bicha de la novia haga estas cosas, de a ratos se olvida que la prioridad deberían ser sus hijas. Con Nicole son felices y reales, tanto que quieren volver con ella cuando están con el padre. Por algo será”.

LAS DURAS ACUSACIONES DE NICOLE NEUMANN CONTRA MICA VICICONTE

En otro capítulo sin fin, Nicole apuntó contra Mica y Cubero en 2020 y la modelo había dado detalles del supuesto comportamiento de la deportista para con sus hijas en plena cuarentena estricta.

La top, harta de las peleas con su ex y Viciconte, había indicado que “es agotador. Es doloroso que todo el tiempo estén publicando todo en la prensa y que el padre no corte más con estas situaciones. No sé cómo va a terminar esto. Lo único que quiero, espero y deseo es que esto se termine lo antes posible, sobre todo por el bien de mis hijas”.

Además, declaró que “viven googleándome, me lo cuentan mis hijas, para ver todo lo que hago y armar bardos mediáticos conmigo. ¿Quién habla de ella y su trabajo? Están obsesionados conmigo. Les depilaron las piernas a mis hijas”.

Nicole, sobre Mica: "Viven googleándome, me lo cuentan mis hijas, para ver todo lo que hago y armar bardos mediáticos conmigo" G-plus

Luego Nicole había relatado una situación polémica en donde contó que “mi hija de seis años le pidió (a Mica) que se bañe y que se cambie la ropa, y M.V. le gritó ´no tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques'. Estas situaciones son las que a mí me ponen muy mal y son las que hablo con mi abogado. Estoy podrida. Yo no puedo ir a trabajar, pero después cuando les conviene sí tengo que ir a trabajar”.

EL NACIMIENTO DE LUCA Y EL POSITIVO DE COVID DE NICOLE NEUMANN

A comienzos de mayo de 2022, nació el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero llamado Luca y sus hermanas Allegra, Indiana y Sienna conocieron al recién nacido.

Pero en medio de la alegría por el nacimiento del bebé, Viciconte realizó picantes comentarios en las redes sociales contra Nicole Neumann, sin nombrarla.

En un nuevo trasfondo de una nueva disputa, Mica utilizó su cuenta de Instagram para relatar que “si sabías que te sentías tan mal, por lo menos hubieses avisado ese mismo día y no expongas a nadie y de esa manera nos cuidamos todos. Un bebé recién nacido tengo. Tomá conciencia que no es por mí esto, sino a todos los que ponés en riesgo”.

La bailarina también señaló que “contagiarse nos puede tocar a cualquiera, no ser responsable es otra cosa. Si salís a todos lados sin barbijo y después decís que hay que cuidarse, no va con tus actos”.

Más sobre este tema Nicole Neumann le exige a Fabián Cubero una deuda millonaria de cuota alimentaria

“Y si el domingo ya sabías de ese contacto, lo podrías haber comunicado. No voy a permitir la victimización porque ya no va más. Hacerse cargo de los errores de uno. Ojalá nos cuidemos un poquito para cuidar a los demás”, cerró, enfurecida Mica Viciconte.

Luego de muchas horas de incertidumbre preguntándose para quien fue el mensaje, todos especularon con una indirecta para Nicole Neumann. Y así fue porque la modelo en sus redes confirmó que dio positivo de coronavirus.

La rubia reconoció que “quería que se enteren por mí que tuve un contacto estrecho, así que ayer a la noche me hisopé. No tengo ningún síntoma, ni tenía pero di positiva. Así que acá estoy en mi casa, aislada”.